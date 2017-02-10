Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных мурманчан на День открытых дверей

12 февраля, в воскресенье, Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных мурманчан и их родителей на ежегодный День открытых дверей «Библиотека для вас».

С самого утра, с 10.00 и до 17.00, в каждом отделе библиотеки состоятся разнообразные мероприятия для читателей любого возраста.

В 10.00 в отделе обслуживания 5-11 классов и молодежи стартует акция «Свидание вслепую». Каждый читатель сможет выбрать книгу не по обложке, жанру, автору, а доверившись интуиции и краткой аннотации. На выставке будут подобраны лучшие книги, которые, возможно, раздвинут границы читательского кругозора и обернутся любовью на всю жизнь.

В 11.00 в отделе литературы по искусству состоится театрализованное чтение «Сказки Лапландии». Ребята познакомятся с историей коренного северного народа - саами, их национальным костюмом, обычаями и традициями, а также узнают, почему представителей этого народа называют лопарями, и в каких странах они живут.

В 11.00 в отделе обслуживания учащихся 1-4 классов состоится увлекательная игра-квест «За семью печатями» в рамках Года экологии в России. В ходе игры юные следопыты посетят разные отделы библиотеки и познакомятся с тематическими выставками по экологии.

В 12.00 в отделе обслуживания дошкольников состоится семейный праздник «Солнышко в ладошках». Ребята вместе с Чебурашкой и Феей оранжевой страны отправятся в удивительное путешествие по волшебной стране – Апельсинии. Юные читатели и их родители отгадают вкусные загадки, узнают по запаху фрукты, потанцуют на зажигательной оранжевой дискотеке, познакомятся с интересными фактами об этом уникальном фрукте, а также смогут проявить свою силу, ловкость и умение танцевать, участвуя в конкурсах и играх.

В Центре правовой и социальной информации с 12 до 15 часов пройдут коллективные чтения «Первоклассные истории о правах». Участники мероприятия получат возможность не только прочитать вслух книги Григория Остера, Павла Астахова, Светланы Лавровой, но и поучаствовать в играх и викторинах. Просмотр и обсуждение анимационных фильмов поможет маленьким гражданам изучить основные статьи Конвенции ООН о правах ребёнка, а самые активные участники получат памятки «Права и обязанности школьника».

В 13.00 в отделе делового чтения пройдет экологическая развлекалочка. Для ребят будут представлены удивительные факты о диких и редких животных, растениях, о негативных эмоциях планеты, шокирующие примеры и прогнозы экологических бедствий. Завершится мероприятие экологической викториной и мастер-классом по изготовлению эко-поделки на память.

В 13.00 в зале новой художественной литературы состоится читательская встреча «Чтение всегда интересно» и заседание литературного клуба «Высокие энергии». Детей ждет увлекательный рассказ о новых книгах, знакомство с проектом «Портфель читающего школьника». Заседание же литературного клуба пройдет в новом формате дискуссионных качелей. На обсуждение будет вынесена книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

В 14.00 в Медиатеке пройдет выставка-викторина периодических изданий «Пресс-экспресс». Ребята познакомятся с интересными журналами, узнают, что такое периодические издания, когда появились первые газеты и журналы, а также другие интересные факты из истории прессы. В это же время в отделе краеведческой литературы состоятся громкие чтения «Саамские сказки». Ребятам будет предложено послушать сказки в саамском уголке, а затем познакомиться с выставкой картин «Саамская сказка Ю. Н. Еремина» и найти иллюстрацию о прочитанном.

В 15.00 в Есенинском музее состоится встреча с череповецким писателем Леонидом Вересовым.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области