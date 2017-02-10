Областная филармония приглашает мурманчан на концерт арфистки Нины Гвамичавы и органистки Юлии Иконниковой

12 февраля в 14.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт для детей «Снежная королева. Сказка для арфы и органа».

Музыкальная сказка прозвучит в исполнении Нины Гвамичавы (арфа, г. Москва) и Юлии Иконниковой (орган, г. Петрозаводск). Сказку читает музыковед Светлана Бобрицкая.

Нина Гвамичава - солистка Государственного Симфонического Оркестра «Новая России» под управлением Юрия Башмета, является лауреатом международных конкурсов и фестивалей, а также соавтором уникального рок-проекта «Harpy&Max».Она выступала с сольными концертами во многих городах России, Италии, Франции и США. Нина - постоянная участница множества камерных программ, где выступает на классической и ирландской арфе.

Юлия Иконникова является дипломантом международных конкурсов, а также обладателем специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева. Имеет грамоту за вклад в развитие культуры Калиниградской области. Органистка занимается просветительской деятельностью – выступает с концертами-лекциями, посвящёнными композиторам различных национальных школ и стилям органной музыки.

Юлия Иконникова ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом, выступая с сольными программами и в ансамблях.

В 18.00 состоится концерт «Королевский дуэт. Арфа и орган». В исполнении Нины Гвамичавой и Юлии Иконниковой прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Антонио Вивальди, Петра Чайковского.



/Мурманская областная филармония/