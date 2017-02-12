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12.02.2017 11:00

Юных зрителей ждет урок математики по японской методике перед показом спектакля областного театра кукол

12 февраля в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед показами спектакля «Три поросенка» педагоги мурманской школы «Соробан» проведут для юных зрителей мастер-класс по технике уникального устного счета по японской методике.

Счёты, специальная программа на компьютере и яркие учебники – это все, с чем работают дети. Такие занятия помогут детям улучшить память, повысить концентрацию и внимание, а также развить воображение.


/Мурманский областной театр кукол/
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