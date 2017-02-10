Сотрудники УФСИН и УМВД провели очередной совместный рейд

Во время очередного совместного рейда сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и полиции проверили адреса осуждённых, в том числе и несовершеннолетних, проживающих в Первомайском административном округе города Мурманска.

Сотрудниками взаимодействующих органов проверялось соблюдение подучетными лицами установленных судом запретов и ограничений, а также возложенных на них в соответствии с приговором обязанностей.

Как сообщил начальник отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ УФСИН Виталий Расшивалов, в 2016 году было проведено 137 подобных совместных рейдов. Основной целью данных мероприятий является профилактика повторной преступности. При выявлении фактов противоправного поведения сотрудники УИИ принимают меры предупредительного характера в соответствии с действующим законодательством.

В результате межведомственного взаимодействия в целом по Мурманской области в 2016 году 554 осуждённым был продлён испытательный срок, на 331 - возложены дополнительные обязанности и ограничения, а 322 осуждённых были направлены в места лишения свободы за нарушения порядка отбывания наказания. Вместе с тем, в отношении 102 условно осужденных, соблюдавших установленный порядок отбывания наказания и доказавших свое исправление, судом было принято решение об отмене условного осуждения со снятием судимости.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области