Словно стеной окружены сугробами дома в одном из мурманских дворов

Наталия Бурдина.

Метровые сугробы в одном из мурманских дворов на Чумбарова-Лучинского. Не единственная претензия к работе жилищников. В управлении Ленинского округа - многочисленные жалобы - территорию не чистят, песком не посыпают. С руководством управляющей компании уже проводили совещание. В рамках очередной проверки комиссия пришла к выводу - основные нарекания жилищники устранили. Пообещали убрать и сугробы. К сожалению, не всегда на замечания управляющие компании реагируют оперативно. За это руководителям грозят штрафы.

Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройства управления Ленинского округа администрации г. Мурманска Нина Мачина: "За январь у нас уже проведено 13 рейдов, составлено более 100 актов, на основании которых 67 протоколов поступили в административную комиссию. Виновные лица управляющих компаний привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч".







