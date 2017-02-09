Торжественная встреча. Моряков, вернувшихся из дальнего боевого похода чествуют в Североморске

Андрей Зайцев, Алексей Котович

Главная военно-морская база Северного флота. Главная официальная торжественная встреча на борту тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Именно он впервые в истории возглавил корабельную авианосную группу, которая выполнила все поставленные задачи, действуя против террористов в Сирии.

В строю экипажи авианосца "Адмирал Кузнецов", тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", лётчики палубной авиации, вспомогательный флот. Они уходили в дальний поход в октябре 2016-го. Года 320-летия флота России и 100-летия морской авиации. Спустя почти 4 месяца, благодаря их действиям, можно сделать первый вывод. Боеготовность, способность флота России не оставили почвы для рассуждений скептикам, ни по техническим возможностям, ни по человеческому ресурсу.

Главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Королёв: "Военно-патриотический дух личного состава группировки достоин самого высокого уважения. Личный состав готов выполнять любые поставленные боевые задачи".

Летопись российского флота пополнилась ещё одной золотой страницей. Сплочённость, целеустремлённость, мужество, верность Андреевскому флагу. Морская доктрина государства - не теряет своей важности и актуальности. Что хорошо понимают в приморских регионах.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы живём общей жизнью. Мы чётко понимаем, какие мы задачи выполняем, и абсолютно чётко знаем, какие серьёзные задачи выполняет объединённое стратегическое командование Северный флот. Поэтому тоже вносим свой вклад в обороноспособность нашей страны именно таким образом".

Флот, страна, весь мир следил за действиями воинов-североморцев. Позади 118 суток похода, 18 тысяч морских миль. Детальный разбор каждой операции впереди. Их выводы пополнят учебники и методички будущих военных моряков и лётчиков.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Накоплен огромный опыт, в ближайшие дни будем подводить итоги. Внедрять этот опыт в остальные наши соединения и части. Потерь не имеем, материальная часть, по докладу старшего на походе, в строю, личный состав здоров".

Историки в своих трудах дадут окончательную оценку военно-морскому искусству группировки Северного флота в Средиземном море. Но сегодня ясно одно - выполнена важнейшая государственная задача. За что каждый будет отмечены медалью "За участие в операции в Сирии".

К сожалению, сегодня терроризм обретает такие масштабы, что бороться с ним приходится профессиональной армии, флоту и авиации. Террористы впервые получили столь мощный, столь организованный удар. Немалый вклад в это дело внесли воины-североморцы. У моряка нет трудного или лёгкого пути. Есть один путь - славный. И это ещё раз доказали участники дальнего похода корабельной авиационной группы Северного флота.

Вслед за авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в родной гавани отшвартовался и флагман Северного флота - ракетный крейсер "Петр Великий". Четыре месяца его не было дома. Швартовка прошла без сучка и задоринки. Как только был подан трап - близким разрешили подняться на борт.

Блиц: "Это первая боевая. Поэтому очень ждала, переживала. Я рада, что они пришли домой, все живы и здоровы. Это самое главное. - Папа малыша видел, когда малыш только ползать начинал, а теперь он уже ходит, но первые шаги папа не увидел. - Вот эти три дня длились очень долго для нас. Сейчас вот пришли - ждем, не отпускают. У нас мурашки по телу. - Раз-два-три-четыре. Четвертые. Вова, помаши!"

Короткий митинг и вот - долгожданная встреча. Для многих - со слезами на глазах.

Блиц: "Горды. Сидели сторожили семейный быт, уют. Воспитывали сына, все как всегда. Конечно же, скучали, каждую минуту ждали возвращения. - Путь был славный. Мы дождались, долг свой выполнили, Родину защитили. Все было хорошо. Мужу подарок подарим в мае месяце".