Расширенная коллегия в Мурманской областной прокуратуре. Всесторонний анализ работы и корректировка планов

Илья Комлев.

Прокуратура области сегодня анализировала свою работу и корректировала планы. В заседании расширенной коллегии ведомства приняли участие заместитель генпрокурора России, главный федеральный инспектор, руководители правоохранительных структур и представители органов власти. Глава региона Марина Ковтун отметила активное участие прокуратуры в нормотворческой деятельности, защите жилищных прав северян. Благодаря мерам прокурорского реагирования долги по зарплате удалось снизить в полтора раза.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вызывает беспокойство ситуация с исполнением в регионе законодательства о несовершеннолетних. В 2016 году здесь выявлено нарушений почти вдвое больше, чем за 2015 год. И это более 7 тысяч нарушений. Надзорным органам, как и органам власти всех уровней необходимо усилить внимание к этому вопросу".

Результативность прокурорского надзора в Мурманской области возросла. Лучшими по итогам прошлого года стали прокуратуры Кандалакши, Кольского района и по надзору над исполнением законодательства на режимных объектах. Особое внимание в работе в этом году решено уделить противодействию коррупции, соблюдению прав предпринимателей и борьбе с нарушениями в сфере ЖКХ.

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков: "На постоянном контроле органов прокуратуры области находятся вопросы законности в сфере ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, соблюдения жилищного законодательства, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья".







