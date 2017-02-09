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09.02.2017 18:50

Расширенная коллегия в Мурманской областной прокуратуре. Всесторонний анализ работы и корректировка планов

Илья Комлев.

Прокуратура области сегодня анализировала свою работу и корректировала планы. В заседании расширенной коллегии ведомства приняли участие заместитель генпрокурора России, главный федеральный инспектор, руководители правоохранительных структур и представители органов власти. Глава региона Марина Ковтун отметила активное участие прокуратуры в нормотворческой деятельности, защите жилищных прав северян. Благодаря мерам прокурорского реагирования долги по зарплате удалось снизить в полтора раза.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вызывает беспокойство ситуация с исполнением в регионе законодательства о несовершеннолетних. В 2016 году здесь выявлено нарушений почти вдвое больше, чем за 2015 год. И это более 7 тысяч нарушений. Надзорным органам, как и органам власти всех уровней необходимо усилить внимание к этому вопросу".
Результативность прокурорского надзора в Мурманской области возросла. Лучшими по итогам прошлого года стали прокуратуры Кандалакши, Кольского района и по надзору над исполнением законодательства на режимных объектах. Особое  внимание в работе в этом году решено уделить противодействию коррупции, соблюдению прав предпринимателей и борьбе с нарушениями в сфере ЖКХ.
Прокурор Мурманской области Василий Щербаков: "На постоянном контроле органов прокуратуры области находятся вопросы законности в сфере ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, соблюдения жилищного законодательства, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья".



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