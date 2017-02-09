Без жалобы - не откопать. Метровые сугробы стеной окружили жилые дома в Мурманске

Наталия Бурдина.

Метровыми сугробами - словно стеной - окружены дома в одном из мурманских дворов на Чумбарова-Лучинского. И это не единственная претензия к работе жилищников. В управление Ленинского округа сыпались жалобы от горожан — территория двора плохо почищена и не посыпана песком. С руководством УК было проведено совещание. В рамках сегодняшней проверки комиссия убедилась - основные замечания устранены. Осталось вывезти снег.

Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройства управления Ленинского округа администрации г. Мурманска Нина Мачина: "Во-первых, это опасно как для дорожного движения — закрывает видимость для проездов автомобилей и пешеходов движения, а также, вы видите, дети на кучах скатываются на проезжую часть. По информации управляющей организации вывоз снега запланирован на завтра, по графику они вывозят два раза в неделю — среда, пятница".







