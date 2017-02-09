Секреты заполярного агропрома. Печень трески "по-мурмански" можно смело отнести к гастрономическим флагманам Кольского Заполярья

Юлия Палеева.

Доходы от АПК превысили доходы государства от "оборонки". Качественная местная еда - модный, и как выясняется востребованный тренд сегодня. В линейке заполярного агропрома, активно подключившегося к импортозамещению - есть продукты эксклюзивные. Достойные экспортопродвижения. Печень трески "по-мурмански" можно смело отнести к гастрономическим флагманам Кольского Заполярья. Наше местное изобретение. Мурманские студенты придумали технологию сепарации натуральной печени. К ней ничего не добавляется, только убирается все ненужное.

Главный специалист по продажам Группы рыболовных компаний Алексей Пчелинцев: "И внутри, и снаружи мы считаем - это произведение искусства. По большому счету".

Производители наладили цепочку. От выработки продукта в море, транспортировки и до выкладки в местной же торговой сети. Отлаженная логистика, честные партнерские отношения - как результат - у северян есть свой продукт премиум-класса. Причем производитель не только поддерживает стабильно высокое качество, но и думает о том "фантике", в котором результат труда многих людей будет выглядеть наиболее выигрышно. Новость этого рыбного четверга - новый дизайн упаковки. Работа над ним заняла больше года.

Заведующая магазином Ольга Чебыкина: "Чем отличается именно эта печень трески она сделана именно в море, на борту траулера, из вод Северной Атлантики. Из свежевыловленного сырья. Рыбка ловится, сразу перерабатывается и доставляется мурманским покупателям".





