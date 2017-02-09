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09.02.2017 18:30

Третий в стране памятник тюленю появится в Мурманской области. Необычное голосование в Кандалакше

Светлана Деменева.

Памятник треске, по инициативе мурманчан, установлен в самом центре города. А вот жители Кандалакши хотят создать памятник гренландскому тюленю. Именно Белое море называют "яслями". Весной с таянием льдов серки заплывают в Кандалакшский залив.  Это единственное в стране место, где гренландские тюлени "гостят"  в городской черте. Муниципалитет Кандалакшского района участвует в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициатив. Жителям Кандалакши необходимо  выбрать - какие памятники можно построить на территории. Голосование еще идет - но  уже понятно, что победил памятник  тюленю. Он станет третьим в стране. Есть еще в Санкт - Петербурге и Архангельске.
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