Третий в стране памятник тюленю появится в Мурманской области. Необычное голосование в Кандалакше

Светлана Деменева.

Памятник треске, по инициативе мурманчан, установлен в самом центре города. А вот жители Кандалакши хотят создать памятник гренландскому тюленю. Именно Белое море называют "яслями". Весной с таянием льдов серки заплывают в Кандалакшский залив. Это единственное в стране место, где гренландские тюлени "гостят" в городской черте. Муниципалитет Кандалакшского района участвует в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициатив. Жителям Кандалакши необходимо выбрать - какие памятники можно построить на территории. Голосование еще идет - но уже понятно, что победил памятник тюленю. Он станет третьим в стране. Есть еще в Санкт - Петербурге и Архангельске.