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10.02.2017 10:00

Генеральный директор ОАО "Электротранспорт" Сергей Коробков – сегодня гость дневного эфира "Радио России – Мурманск"

55-й день рождения отмечает мурманское предприятие "Электротранспорт". Началу его жизни 11 февраля 1962-го года положил троллейбусный маршрут, длиной всего в 9 километров. Тогда была единственная линия – от улицы Карла Либкнехта до областной больницы. В парке, рассчитанном на 25 машин, - находилось всего 9 троллейбусов. Развитие предприятия проходило вместе с Мурманском. За 55 лет работы «рогатые» машины перевезли более 3-х миллиардов пассажиров. Общий пробег троллейбусов по дорогам города за всю историю предприятия составил 315 млн. км. Об истории и сегодняшнем дне предприятия речь пойдёт в передаче "Север мой". В радиостудию приглашён генеральный директор ОАО "Электротранспорт" Сергей Коробков. Задать вопросы и поздравить сотрудников предприятия можно будет во время прямого эфира по телефону: 685-225. Передача начнется на "Радио России - Мурманск" сегодня в 13 часов 10 минут.
Передачу "Север мой" можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио.
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