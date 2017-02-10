Работники ДОУ Кольского района приняли участие в тестировании комплекса ГТО

29 января 2017 года Центр тестирования ВФСК ГТО Кольского района провёл соревнования по общей физической подготовке в рамках Всероссийского комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) среди работников дошкольных образовательных учреждений Кольского района Мурманской области.

Тестирование проводилось по 4 видам испытаний: «наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье», «прыжок в длину с места толчком двумя ногами», «поднимание туловища из положения лёжа на спине», «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу».

Соревнования проходили с использованием нового оборудования, специально приобретённого для районного Центра тестирования ГТО из средств регионального гранта, полученного Администрацией Кольского района в целях поощрения достижения наилучших значений показателей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области в 2016 году.

В декабре 2016 года для обеспечения качественного тестирования населения были приобретены новые скамейки для тестирования на гибкость, дорожки для прыжков в длину, платформы для отжимания, мячи и гранаты для метания, турники для подтягиваний с разным висом.

В судейскую коллегию поступили заявки от 16 дошкольных образовательных учреждений Кольского района. Общее число участников 116 человек.

По результатам соревнований определены команды-победители за массовое участие в соревнованиях:

- Ι место заняла команда МДОУ № 24 п. Верхнетуломский (37,5% участников соревнований от общего количества работников МДОУ);

- ΙΙ место заняла команда МДОУ № 38 п. Молочный (35,3% участников соревнований от общего количества работников МДОУ);

- ΙΙΙ место заняла команда МДОУ № 16 п. Тулома (35,1% участников соревнований от общего количества работников МДОУ).

Наилучшие результаты по итогам тестирования показали:

- МДОУ детский сад № 16 п. Тулома – 5 призовых мест;

- МДОУ детский сад № 38 п. Молочный - 5 призовых мест;

- МДОУ № 5 п. Зверосовхоз – 3 призовых места.

Все участники намерены продолжить тестирование по необходимым видам испытаний и побороться за знаки отличия ГТО.

/Администрация Кольского района/