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10.02.2017 15:50

Работники ДОУ Кольского района приняли участие в тестировании комплекса ГТО

29 января 2017 года Центр тестирования ВФСК ГТО Кольского района провёл соревнования по общей физической подготовке в рамках Всероссийского комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) среди работников дошкольных образовательных учреждений Кольского района Мурманской области.

Тестирование проводилось по 4 видам испытаний: «наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье», «прыжок в длину с места толчком двумя ногами», «поднимание туловища из положения лёжа на спине», «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу».
Соревнования проходили с использованием нового оборудования, специально приобретённого для районного Центра тестирования ГТО из средств регионального гранта, полученного Администрацией Кольского района в целях поощрения достижения наилучших значений показателей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области в 2016 году.
В декабре 2016 года для обеспечения качественного тестирования населения были приобретены новые скамейки для тестирования на гибкость, дорожки для прыжков в длину, платформы для отжимания, мячи и гранаты для метания, турники для подтягиваний с разным висом.
В судейскую коллегию поступили заявки от 16 дошкольных образовательных учреждений Кольского района. Общее число участников 116 человек. 
По результатам соревнований определены  команды-победители за массовое участие в соревнованиях:    
- Ι место заняла команда МДОУ № 24 п. Верхнетуломский (37,5% участников соревнований от общего количества работников МДОУ);
- ΙΙ место заняла команда МДОУ № 38 п. Молочный (35,3% участников соревнований от общего количества работников МДОУ);
- ΙΙΙ место заняла команда МДОУ № 16 п. Тулома (35,1% участников соревнований от общего количества работников МДОУ).

Наилучшие результаты по итогам тестирования показали:
- МДОУ детский сад № 16 п. Тулома – 5 призовых мест;
- МДОУ детский сад  № 38 п. Молочный - 5 призовых мест;
- МДОУ № 5 п. Зверосовхоз – 3 призовых места.
Все участники намерены продолжить тестирование по необходимым видам испытаний и побороться за знаки отличия ГТО.

/Администрация Кольского района/
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