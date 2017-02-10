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10.02.2017 14:50

Для общественных объединений Мурманской области продолжается прием заявок на конкурс проектов по предупреждению безопасности на дорогах

Конкурс проводится в целях стимулирования активных действий общественных объединений Мурманской области, направленных на проведение информационно-пропагандистских кампаний по профилактике факторов риска, влияющих на количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий.
Принять участие в Конкурсе могут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории региона не менее одного года со дня их государственной регистрации, кроме политических партий и движений, профессиональных союзов, религиозных объединений.
Для участия в Конкурсе принимаются проекты (программы), срок реализации которых завершается до 15 декабря 2017 года. Участники могут представить на Конкурс неограниченное количество заявок. Победители Конкурса получат государственную поддержку – субсидию на частичное финансирование затрат, связанных с реализацией проектов. 
Заявки на Конкурс принимаются с 24 января по 22 февраля 2017 года (включительно) по адресу: 183025, г. Мурманск, Полярные Зори, д. 46а, каб. № 110 ежедневно с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме выходных дней.
Заявки на участие в Конкурсе, поступившие после 22 февраля 2017 года (в том числе по почте), к участию в Конкурсе не допускаются. 
 Консультации по оформлению заявок можно получить в Министерстве по тел. (8152) 486-940 (Теплов Анатолий Александрович) (8122) 426-028 (Милентьева Оксана Викторовна).
Информация о проведении Конкурса так же размещена на официальном портале Правительства Мурманской области во вкладке «Гражданское общество» в разделе «Гранты, конкурсы, программы».

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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