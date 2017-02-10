Северян приглашают принять участие в фотоконкурсе для замещающих семей «Моей семьи счастливые моменты!»

Министерством образования и науки Мурманской области в рамках проведения Форума замещающих родителей проводится фотоконкурс для семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, «Моей семьи счастливые моменты».

Свои фотоработы прислали 75 замещающих семей, проживающих на территории региона. Все фотографии размещены на сайте «Дети-Мурман.ру» в разделе «Фотоконкурс». Победителей конкурса выберет жюри, но решение о присуждении приза зрительских симпатий примут жители Мурманской области, проголосовавшие за понравившуюся работу. Голосование доступно из аккаунтов социальных сетей.

Приглашаем всех желающих познакомиться с работами участников фотоконкурса и принять участие в голосовании.

Министерство образования и науки Мурманской области