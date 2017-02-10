Детский сад Мурманской области стал победителем конкурсного отбора

Министерством образования и науки Российской Федерации подведены итоги конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы по мероприятию 2.1. «Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение её внедрения» (Конкурс ФЦПРО-2.1—03-1. «Консультационные центры»).

На участие в конкурсе подано 70 заявок от дошкольных образовательных организаций, на базе которых организованы консультационные центры, из 20 субъектов Российской Федерации. Победителями названы 13 дошкольных образовательных организаций.

Мурманскую область представляли 8 дошкольных образовательных организаций: МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Североморск, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Полярные Зори, МБДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида» п. Тулома Кольского района, МДОУ «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. Кандалакша, МАДОУ № 16 г. Кировска, МАДОУ г. Мурманска № 93, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга» г. Заозерск, МДОУ № 58, г. Апатиты.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида г. Североморска стало победителем конкурсного отбора. Полученные средства в размере 940 тысяч рублей будут направлены на оснащение образовательной среды консультационного центра дошкольной образовательной организации, улучшение качества комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей раннего возраста.

Поздравляем детский сад с победой! Желаем достижения новых высот!

Министерство образования и науки Мурманской области