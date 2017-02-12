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12.02.2017 13:00

В мурманской "Кировке" пройдет ток-шоу «Отцы и дети»

15 февраля в 14.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) пройдет ток-шоу «Отцы и дети» на тему «Волонтеры среди нас».

Учащиеся гимназии № 5, лицея № 2, строительного колледжа им. Н.Е. Момота и индустриального колледжа города Мурманска узнают, кто такой волонтер, что побуждает человека оторваться от собственных повседневных работ и помочь окружающим. Эксперты ток-шоу расскажут, как стать волонтером, какие волонтерские движения существуют в столице Заполярья.
Гости встречи:
- Малышева Ирина Сергеевна, главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области;
- Тихомиров Никита Андреевич, специалист по работе с молодежью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе;
- Анастасия Шалаева, активный участник волонтерской и общественной деятельности;
- Роман Глек, директор благотворительного фонда помощи животным «Дворянская Губерния».

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58
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