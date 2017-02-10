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10.02.2017 09:20

"Богатырская застава". В Мурманске состоится финал конкурса "Рыцарь нашего времени"

Наталия Бурдина.

"Рыцарь нашего времени". Финал конкурса завтра. В 15 часов в областном ДК Кирова. Тема - "Богатырская застава". Оценки за артистичность, галантность и творческий подход. Один из участников - Алексей Александрович Разумов. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный строитель. Ему 87 лет. За свою жизнь написал больше двух тысяч стихов. Победитель конкурса 2014 года. И в этот раз планирует взять жюри обаянием.
Участник областного конкурса "Рыцарь нашего времени" Алексей Александрович Разумов: "Мурманск как магнитом тянет, быстрее обратно в путь. И помчится поезд скорый, повезет меня домой, сквозь леса, болота, горы. Мурманск - милый и родной. Вот вокзал, кругом знакомый и выходишь не спеша. Здравствуй, Мурманск, я же дома и поет моя душа!".
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