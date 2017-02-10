Сегодня "Электротранспорт" Мурманска отмечает 55-летний юбилей

Анастасия Русинова.



Сегодня вечером - торжественные мероприятия в честь юбилея "Электротранспорта". Предприятию - 55 лет. Официальная дата пуска первого троллейбуса в Мурманске - 11 февраля 1962 года. Тогда в депо работали порядка ста человек, большинство пришли возводить новое предприятие с железной дороги. На город выделили всего три троллейбуса, их прислали из Ленинграда, там же обучали первых водителей. Сегодня городской пассажирский транспорт - это 112 машин, с недавнего времени "Электротранспорт" взял под свое крыло и автобусный парк. Обслуживает технику, обеспечивает бесперебойную работу всего предприятия - более полутора тысяч сотрудников. И в эти дни все они принимают заслуженные поздравления.

Генеральный директор ОАО "Электротранспорт" Сергей Коробков: "Разрешите вас поздравить с наступающим нашим праздником. Здоровья, успехов, предприятию - даже не пожелать, а совершенно точно оно будет работать многие многие века успешно, как и всегда".