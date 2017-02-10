Служба занятости населения Мурманской области начинает внедрять новую форму взаимодействия с работодателями

Яков Осетров.

Служба занятости населения Мурманской области внедряет новую форму взаимодействия с работодателями. По закону, они должны соблюдать квоту на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, если на предприятии 35 человек и больше, 2% вакансий должны занять сотрудники с особыми физическими потребностями. Обустройство безбарьерного пространства, покупку оборудования компенсирует областной бюджет. Теперь не пост-фактум, а системой аванса. Региональная казна выделяет 4 миллиона 800 тысяч рублей. Для создания 80 рабочих мест - на конкурсной основе.

Начальник отдела активных форм занятости населения и контроля Комитета по труду и занятости Мурманской области Роман Казарин: "Ближайший конкурс мы планируем уже в феврале организовать. Объявление о конкурсе обязательно разместим на официальном портале комитета по труду и занятости. Адрес: murman-zan.ru. Там будут указаны сроки подачи документов, их перечень и критерии отбора победителей конкурса".