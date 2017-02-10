История сквера. У ребят из мурманского политехнического лицея прошел необычный урок на свежем воздухе

Наталия Бурдина.

Урок на свежем воздухе - для учеников Мурманского политехнического лицея. Экскурсия на Ленинградской. Тема - история сквера, где памятник Жертвам Интервенции. В 20-х годах на этом месте был пустырь с громким названием "Площадь Свободы". Знаменитый мемориал установили в 27-м. Постепенно благоустраивали территорию. Последняя реконструкция - в 2015-м. Заменили всё - от системы освещения и ограждений до прогулочных дорожек и скамеек. А вот исторический облик сохранили. Впрочем, точку в работах муниципалитет не ставит. В этом году реконструкция ждет "зеленые зоны" в Ленинском округе.

Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Именно по "Сказке" - детскому городку, которое давно к этому шло. Мы и эскиз первый согласовывали, мы и на общественное мнение выставляли, чтобы кто-то, если есть предложения, кто-то что-то предлагал, соответственно, сейчас подходит к окончательному этапу по завершению, по разработке проектно-сметной документации".