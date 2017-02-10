В марте в Норвегии пройдут международные соревнования "Юкигассен"

Наталия Бурдина.

"Юкигассен" - игра в снежки - международные соревнования пройдут в марте в Норвегии. Участие примет и сборная областного центра. Поедет победитель отборочного этапа. Он - 24 февраля на стадионе у школы № 50 на Орликовой. Игры - среди двух возрастных категорий - ученики общеобразовательных учреждений от 14 лет. Также работающая молодежь и представители инициативных групп - от 24-х до 35 лет. Время собрать команды еще есть. Заявки принимают до 17 февраля в "Доме молодежи". "Юкигассен" - игра веселая и подвижная, со своими правилами.

Судья игры "Юкигассен" Александр Мигай: "Играть честно. Если говорят, что тебя выбили, значит, тебя выбили, не надо спорить, не надо выяснять отношения. Такое бывает, но это в пылу соревновательного момента частенько. А так-то среди основных ошибок — прижатие снежков, нельзя прыгать на баррикады".