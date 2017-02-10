"Крылья Мурмана". В Кандалакше прошли соревнования по авиамодельному спорту

Елена Сивонен.

"Крылья Мурмана". Соревнования по авиамодельному спорту в Кандалакше. Участников больше 40. Все - мальчишки. Из Мурмашей, Зелеборского, города Полярные Зори и самой Кандалакши. Представили модели в нескольких классах. Это планеры и копии. Авиамоделирование сегодня - один из самых интересных видов спорта. На Кольском Севере он набирает популярность. Развивает фантазию, мышление, инженерные навыки, координацию движений, глазомер и, конечно, терпение. Ведь мало сконструировать летательный аппарат. Важно научиться правильно его запускать.

Участник соревнований "Крылья Мурмана" Андрей Шевердов: "Одно без другого не может быть. Хороший полет должен быть вызван этими обоими факторами. И руки должны быть прямыми, и сборка качественной. Некрасивые самолеты не летают. Ты красиво его не запустишь".