Качество автомобильных дорог в Мурманской области стало лучше. Таково мнение северян

Елена Сивонен.

Итоги опроса жителей Кольского Заполярья - подвели в Министерстве экономического развития региона. Итак, в 2016 - уровень удовлетворенности качеством заполярных трасс составил почти 60%. Устраивает - разметка, работа светофоров, освещение дорог. Из "минусов", отмеченных респондентами, - состояние покрытия во дворах. По результатам опроса, в ближайшее время проведут оценку деятельности, как руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, так и профильных предприятий и организаций.











