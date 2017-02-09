Из дальнего похода в Североморск вернулся спасательный буксир "Николай Чикер"

Светлана Деменева.

И первым у причала Североморска ошвартовался спасательный буксир "Николай Чикер". Вместе с боевыми кораблями он выполнял свои задачи, как и все вспомогательные суда Северного флота, обеспечивая этот дальний поход.

Квадракоптер в небе еще готовится к съемкам прямой трансляции. В его объективе - пока на трибунах жители Североморска с флагами. Впервые город так громко встречает своих моряков.

Первым к причалу Североморска пришвартовался спасательный буксир "Николай Чикер". Он только издали показался на рейде, а родные уже ждут на причале. 4 месяца разлуки. Семья Шиловых папу, мужа и сына за это время, слышала только по телефону.

Лариса и Арина Шиловы: "Звонки доходили, да? - Да не всегда они были. - А ты соскучился по папе? - Да. - А что приготовил папе? Что за подарок? - Машина. Папа придет из моря и у него будет машина?"

Сына на "Чикере" встречают родители. Праздник в семье Тимошенко растянется на 2 дня. Второй сын возвращается из похода на "Кузнецове".

Татьяна Тимошенко: "Как обычно, по-русски накрывается стол - ждем. Были данные - приготовить что нравится больше всего".

От всех жен команде в подарок торт. Сладкий буксир в сладком океане с обозначением стран. Грамоты, благодарности и ценные подарки от командования флотом: "Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, в том числе по нанесению поражения незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской республики, выполнены в полном объеме".

"Чикер" долго был самым большим в мире, попав в книгу рекордов Гиннесса. Сегодня это один из самых мощных буксиров. 4 месяца в составе авианосной группы Северного флота он выполнял свои задачи. Это поисково - спасательное обеспечение похода. При необходимости оказать помощь. Если, например, корабль потерял ход или на борту возникли ЧП. Пробоина или пожар.

Начальник управления поисковых аварийно- спасательных работ СФ Владимир Горбань: "При выполнении задач таких ситуаций не произошло с кораблями, но "Чикер" был готов в любой момент оказать эту помощь. Тем более, что это спасательное буксирное судно один из мощных буксиров в мире. Ну, а у нас в ВМФ - это самый мощный буксир, который способен с легкостью буксировать такие корабли, как допустим, авианосец "Кузнецов".

Вместе с буксиром "Николай Чикер" вернулись танкеры "Сергей Осипов" и "Кама". Все они обеспечивали успешное выполнение главной боевой задачи. Впервые в истории ВМФ самолетами палубной авиации выполнялись боевые удары по военным объектам террористов с корабля. Этот поход начался в октябре 16-го. На день раньше ушел в море БПК "Североморск", который продолжает нести службу в Индийском океане.





