Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
09.02.2017 14:55

В Североморске сегодня торжественно встретили моряков, вернувшихся из дальнего боевого похода

Андрей Зайцев.

В Североморске чествуют моряков, которые вернулись из дальнего боевого похода. Как отмечают в российском военном ведомстве - такой масштабный поход с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. По Указу президента морякам вручили государственные награды.
Торжественное мероприятие по случаю возвращения в базу Северного флота корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" завершились. На встрече присутствовали главком ВМФ России адмирал Владимир Королев, командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, глава региона Марина Ковтун. Лучшим из лучших были вручены государственные, ведомственные и региональные награды, благодарственные письма. На встрече также прозвучало, что цели, поставленные перед корабельной авианосной группой СФ, достигнуты. ВМФ России продемонстрировал высокую готовность, длительное время выполнять задачи в любой точке Мирового океана в составе группировок сил и в быстро меняющейся обстановке".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.51
Евро = 63.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.