В Североморске сегодня торжественно встретили моряков, вернувшихся из дальнего боевого похода

Андрей Зайцев.

В Североморске чествуют моряков, которые вернулись из дальнего боевого похода. Как отмечают в российском военном ведомстве - такой масштабный поход с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. По Указу президента морякам вручили государственные награды.

Торжественное мероприятие по случаю возвращения в базу Северного флота корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" завершились. На встрече присутствовали главком ВМФ России адмирал Владимир Королев, командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, глава региона Марина Ковтун. Лучшим из лучших были вручены государственные, ведомственные и региональные награды, благодарственные письма. На встрече также прозвучало, что цели, поставленные перед корабельной авианосной группой СФ, достигнуты. ВМФ России продемонстрировал высокую готовность, длительное время выполнять задачи в любой точке Мирового океана в составе группировок сил и в быстро меняющейся обстановке".