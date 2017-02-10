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10.02.2017 09:30

10 февраля – День дипломатического работника

Уважаемые сотрудники представительства МИД России в Мурманске! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника!

Этот день вошёл в календарь праздничных дат России 15 лет назад и приурочен к дате создания Иваном Грозным посольского приказа в 1549 году.
Сегодня в условиях непростой международной обстановки российская дипломатия находится на переднем крае отстаивания национальных интересов страны.
Представительство МИД России в Мурманске планомерно решает задачи по развитию добрососедских связей с сопредельными регионами стран северной Европы, расширению приграничного сотрудничества и, в конечном счете, укреплению международного авторитета Российской Федерации.
Дорогие друзья! Высокий интеллектуальный потенциал, безукоризненная дисциплина и выдержка, беззаветная любовь к Родине – эти качества для любого дипломата являются обязательными. Ведь для зарубежных партнёров вы являетесь лицом России, а для самой России – главным инструментом реализации её внешнеполитического курса.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашем нелёгком труде по поддержанию мира и безопасности, достижению взаимопонимания между народами!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин

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