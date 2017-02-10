Северянин для получения компенсации перечислил мошенникам 40 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску обратился 73-летний местный житель с заявлением о хищении у него 40 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что ему на телефон позвонил неизвестный и поинтересовался, приобретал ли пенсионер лечебные препараты. Северянин рассказал собеседнику, что действительно покупал 1,5 года назад рекламируемые препараты. Звонивший сообщил, что в связи с закрытием фирмы мужчине положена компенсация. Также злоумышленник пояснил, что для получения денежных средств пенсионеру необходимо оформить банковскую карту. Спустя некоторое время злоумышленник вновь позвонил, уточнив получил ли пенсионер карту, убедил его пройти к ближайшему банкомату и, следуя его инструкции, произвести ряд операций с картой. После чего у потерпевшего с карты было списано 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области