Книги историка Алексея Киселева пополнили коллекцию электронной библиотеки «Кольский Север»

Произведения Алексея Алексеевича Киселева, доктора исторических наук, краеведа, Почетного гражданина Мурманска, участника Великой Отечественной войны пополнили электронную библиотеку «Кольский Север».

Алексей Киселев – автор более 1000 научных работ, многих учебных изданий, научно-популярных книг, статей в периодической печати. Особенный интерес его произведения представляют для тех, кто изучает историю Кольского Заполярья, Европейского Севера России, Северной Европы, Скандинавских стран и Финляндии, историю Гражданской войны в России, Великой Отечественной войны.



Теперь многие труды историка, главного летописца края стали доступны в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки«Кольский Север».

На сегодняшний день раздел «Авторы Мурмана» содержит оцифрованные произведения более 150 современных историков, краеведов, журналистов, писателей, поэтов, фотохудожников, художников, музыкантов нашего края.

Электронная библиотека «Кольский Север», web-ресурс Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, включает в себя документы по истории Кольского Севера, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни края. Материалы адресованы не только краеведам, учёным и исследователям, но и школьникам, студентам и всем, кто интересуется прошлым и настоящим Кольского края.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /