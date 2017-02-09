На время взрывных работ 10 февраля планируется закрыть движение транспорта в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что 10 февраля планируются взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола». Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 10 февраля, в пятницу, с 14.30 до 15.30.



Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /