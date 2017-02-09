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09.02.2017 12:10

Спасательный буксир "Николай Чикер" ошвартовался к причалу Североморска

Светлана Деменева.

И первым из прибывших кораблей к причалу Североморска ошвартовался спасательный буксир "Николай Чикер". Еще несколько лет назад он был самым большим в мире, попав в книгу рекордов Гиннеса. Сегодня это один из самых мощных буксиров в стране. 4 месяца в составе авианосной группы Северного Флота он выполнял свои задачи. Это поисково - спасательное обеспечение похода. При необходимости может оказать помощь. Если, например, корабль потерял ход или на борту возникли ЧП - пробоина или пожар.
Начальник управления поисковых аварийно- спасательных работ СФ Владимир Горбань: "При выполнении задач таких ситуаций не произошло с кораблями, но "Чикер" был готов в любой момент оказать эту помощь. Тем более, что это спасательное буксирное судно один из мощных буксиров в мире. Ну, а у нас в ВМФ - это самый мощный буксир, который способен с легкостью буксировать такие корабли, как допустим, авианосец "Кузнецов".
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