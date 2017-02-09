Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
09.02.2017 12:15

Завершилась рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Ковдор

Елена Белкина.


Моногород сегодня не административная единица, а бизнес -проект, выполнять который необходимо сообща - муниципальными властями, региональным правительством и градообразующим предприятием. Только тогда он может стать территорией будущего.
Губернатор провела деловые переговоры с новым исполнительным директором Ковдорского ГОКа Александром Горшковым, встретилась с муниципальными властями, познакомилась с работой 2-х учебных заведений, где школьники и студенты получают профессионально ориентированное образование - ресурсном центре школы №1 и политехническом колледже, который готовится внедрять программы дуального обучения. На базе Ковдорского ГОКа откроется опытная фабрика, где студенты будут обучаться без отрыва от производства.
Директор Ковдорского политехнического колледжа Евгений Шагин: "В этом году планируем с помощью Ковдорского ГОКа оборудовать базу для проведения регионального чемпионата "Волд скиллс рашен" - обслуживание грузовых автомобилей. В каждом колледже области у нас присутствуют свои компетенции, вот по грузовым автомобилям нет. Поэтому мы заключили соглашение буквально на днях с Ковдорским ГОКом, что они будут оказывать нам помощь в этом направлении и впоследствии помогут проводить демонстрационные экзамены".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В ближайшем будущем компания "ЕвроХим", которая уже год назад заказала пропуск или как сейчас принято говорить мастер-план развития Ковдора - города будущего. Этот проект презентует и мы будем вместе его реализовывать. Город должен иметь другой облик для того, чтобы молодежь здесь оставалась, работала и создавала это будущее. И в этом заинтересованы одинаково как местная власть, власть областная".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.51
Евро = 63.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.