Завершилась рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Ковдор

Елена Белкина.



Моногород сегодня не административная единица, а бизнес -проект, выполнять который необходимо сообща - муниципальными властями, региональным правительством и градообразующим предприятием. Только тогда он может стать территорией будущего.

Губернатор провела деловые переговоры с новым исполнительным директором Ковдорского ГОКа Александром Горшковым, встретилась с муниципальными властями, познакомилась с работой 2-х учебных заведений, где школьники и студенты получают профессионально ориентированное образование - ресурсном центре школы №1 и политехническом колледже, который готовится внедрять программы дуального обучения. На базе Ковдорского ГОКа откроется опытная фабрика, где студенты будут обучаться без отрыва от производства.

Директор Ковдорского политехнического колледжа Евгений Шагин: "В этом году планируем с помощью Ковдорского ГОКа оборудовать базу для проведения регионального чемпионата "Волд скиллс рашен" - обслуживание грузовых автомобилей. В каждом колледже области у нас присутствуют свои компетенции, вот по грузовым автомобилям нет. Поэтому мы заключили соглашение буквально на днях с Ковдорским ГОКом, что они будут оказывать нам помощь в этом направлении и впоследствии помогут проводить демонстрационные экзамены".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В ближайшем будущем компания "ЕвроХим", которая уже год назад заказала пропуск или как сейчас принято говорить мастер-план развития Ковдора - города будущего. Этот проект презентует и мы будем вместе его реализовывать. Город должен иметь другой облик для того, чтобы молодежь здесь оставалась, работала и создавала это будущее. И в этом заинтересованы одинаково как местная власть, власть областная".