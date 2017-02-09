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09.02.2017 11:02

Сегодня на борту ТАВКР "Адмирал Кузнецов" участников дальнего похода приветствовала губернатор Марина Ковтун

Сегодня на борту ТАВКР "Адмирал Кузнецов" участников дальнего  похода приветствовала губернатор Марина Ковтун. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "От всех жителей Мурманской области поздравляю вас с успешным выполнением задач. С возвращением вас. Дорогие моряки — североморцы,за вашим походом внимательно смотрела вся страна. Но с особым чувством, миллионы глаз и миллионы сердец россиян были с вами. Вы вернулись с победой и сегодня мы с большой радостью встречаем вас и эту победу, вместе с вами и вашими близкими разделяет вся Мурманская область. Спасибо вам. Добро пожаловать к родным берегам. 
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