Сегодня на борту ТАВКР "Адмирал Кузнецов" участников дальнего похода приветствовала губернатор Марина Ковтун. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "От всех жителей Мурманской области поздравляю вас с успешным выполнением задач. С возвращением вас. Дорогие моряки — североморцы,за вашим походом внимательно смотрела вся страна. Но с особым чувством, миллионы глаз и миллионы сердец россиян были с вами. Вы вернулись с победой и сегодня мы с большой радостью встречаем вас и эту победу, вместе с вами и вашими близкими разделяет вся Мурманская область. Спасибо вам. Добро пожаловать к родным берегам.