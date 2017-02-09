ОБ ДПС по Мурманской области предупреждает

В целях организации дорожного движения и обеспечения охраны общественного порядка в связи с проведением совещаний судей судов общей юрисдикции Мурманской области 10 февраля с 00.00 до 17.00 в городе Мурманске запрещена парковка транспорта, за исключением имеющего спецпропуска:



- по ул.Октябрьской (от пр.Флотского до пр.Рыбного)

- по пр.Рыбному (от арки во двор д.№8 до ул.Октябрьской)

- на площади перед д.№ 13 по ул.Октябрьской



Указанные участки освобождаются от транспорта, на них будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.



Во избежание недоразумений просим автовладельцев заблаговременно убрать свой автотранспорт с освобождаемых мест.