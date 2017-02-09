Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
09.02.2017 15:50

В СИЗО-1 функционирует новая комната ожидания, приёма посылок и передач для родственников подследственных

В день образования УФСИН России по Мурманской области состоялась официальная церемония открытия новой комнаты ожидания, приёма посылок и передач для родственников подследственных и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе №1 Мурманска.

Руководитель УФСИН Евгений Шихов, отмечая значимость открытия данного объекта для родственников подследственных и осуждённых, подчеркнул также, что новое расположение комнаты ожидания позволяет выполнять установленные законодательством режимные требования. Свободный вход для граждан теперь предусмотрен не через режимную территорию, а со стороны улицы Радищева.
Комната ожидания и приёма передач является полностью реконструированным помещением, в котором сделано максимум возможного для удобства посетителей СИЗО.
Много сделано в плане бытовых удобств: помещение просторное, светлое, отапливаемое, со скамейками и стульями, с обзорным окном, через которое граждане могут наблюдать за работой инспектора, ответственного за проведение свиданий, приём и выдачу передач. Немаловажно и то, что, в отличие от прежнего помещения, здесь есть туалетная комната для посетителей.
Стены новой комнаты ожидания и приёма передач оформлены стендами с необходимой информацией нормативно-правового характера, в том числе и о доступных для родственников вариантах доставки передач своим близким, содержащимся в СИЗО и колониях, через магазины при учреждениях, а также посредством интернет услуги ФСИН-доставка. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.51
Евро = 63.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.