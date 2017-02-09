В СИЗО-1 функционирует новая комната ожидания, приёма посылок и передач для родственников подследственных

В день образования УФСИН России по Мурманской области состоялась официальная церемония открытия новой комнаты ожидания, приёма посылок и передач для родственников подследственных и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе №1 Мурманска.

Руководитель УФСИН Евгений Шихов, отмечая значимость открытия данного объекта для родственников подследственных и осуждённых, подчеркнул также, что новое расположение комнаты ожидания позволяет выполнять установленные законодательством режимные требования. Свободный вход для граждан теперь предусмотрен не через режимную территорию, а со стороны улицы Радищева.

Комната ожидания и приёма передач является полностью реконструированным помещением, в котором сделано максимум возможного для удобства посетителей СИЗО.

Много сделано в плане бытовых удобств: помещение просторное, светлое, отапливаемое, со скамейками и стульями, с обзорным окном, через которое граждане могут наблюдать за работой инспектора, ответственного за проведение свиданий, приём и выдачу передач. Немаловажно и то, что, в отличие от прежнего помещения, здесь есть туалетная комната для посетителей.

Стены новой комнаты ожидания и приёма передач оформлены стендами с необходимой информацией нормативно-правового характера, в том числе и о доступных для родственников вариантах доставки передач своим близким, содержащимся в СИЗО и колониях, через магазины при учреждениях, а также посредством интернет услуги ФСИН-доставка.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области