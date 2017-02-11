Мурманский колледж искусств приглашает северян на концерт, посвященный 220-летию со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта

11 февраля в 18.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14, Малый зал) состоится концерт, посвященный 220-летию со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта.

В исполнении студентов специальности «Инструментальное исполнительство», специализация «Фортепиано» прозвучат лучшие образцы фортепианного творчества Франца Шуберта. Концерт будет сопровождать лекция Евгении Батовой - музыковеда и преподавателя колледжа, а также медиа-презентация со слайдами.



/Мурманский колледж искусств/