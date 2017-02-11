Любимые песни из отечественных фильмов прозвучат на сцене Мурманской областной филармонии

11 февраля в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт «Песни бардов из советского кино».

В концерте прозвучит около 30 песен бардов, а также отдельные песни на стихи и музыку советских поэтов и композиторов, сочиненных в разное время для отечественных кинофильмов. Программу «Журавль по небу летит» представляет проект «Бард-вагон» (г. Москва). Несмотря на свой небольшой возраст, этот коллектив уже успел выступить с успехом в престижных концертных залах российских филармоний, а также в домах культуры других городов, где завоевал симпатии и уважение зрителей.

В составе проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов(баян, флейта, труба), Валерий Беспалов(кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).



/Мурманская областная филармония/