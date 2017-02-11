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11.02.2017 16:00

Любимые песни из отечественных фильмов прозвучат на сцене Мурманской областной филармонии

11 февраля в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт «Песни бардов из советского кино».

В концерте прозвучит около 30 песен  бардов, а также отдельные песни на стихи и музыку советских поэтов и композиторов,  сочиненных в разное время для отечественных кинофильмов.  Программу «Журавль по небу летит» представляет проект «Бард-вагон» (г. Москва).  Несмотря на свой небольшой возраст, этот коллектив уже успел выступить с успехом  в престижных концертных залах российских филармоний, а также в домах культуры других городов, где  завоевал симпатии и уважение зрителей. 
В составе проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара,  вокал),  Дмитрий Сивов(баян, флейта, труба),  Валерий Беспалов(кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).


/Мурманская областная филармония/
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