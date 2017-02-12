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12.02.2017 15:00

В кировском городском Дворце культуры состоится развлекательная программа «Love in Khibiny», посвященная Дню всех влюбленных

12 февраля в 17.00 в Большом зале кировского городского Дворца культуры состоится развлекательная программа «Love in Khibiny», посвященная Дню всех влюбленных. В этот день, зрителей ждет яркое шоу, в котором  влюбленные пары из Кировска и Апатитов  будут бороться за титул "Идеальная пара-2017".

Программа мероприятия  включает конкурсы:

«Романтическое свидание». Каждой паре необходимо снять сюжет о своем романтическом свидании, который будет показан в эфире НТВ «Хибины». Победитель определяется путем интернет-голосования.
«Есть контакт». Конкурс проходит в два этапа. 1 этап – парам необходимо ответить на вопросы друг о друге. Главная задача – ответь одинаково.   2 этап – необходимо отгадать по губам слово, которое произносит партнер.
«Творческий». Каждая пара-участница представляет  творчески номер в любом жанре.
За ходом этих этапов, следит компетентное и справедливое жюри. По итогам конкурса, определятся победители в различных номинациях, и будет присвоен титул «Идеальная пара –2017».
Приглашаем всех жителей и гостей города 12 февраля в 17.00 в Кировский городской  Дворец культуры. Одинокие сердца могут принять участие в популярном формате вечеринок мини-свиданий «Speed dating. Быстрые свидания», организованных с целью познакомить людей друг с другом.
Еще одной интригой мероприятия, станет «подарок от Валентина» - суперприз для зрителя шоу «Love in Khibiny». Счастливчик определится путем розыгрыша. Приходите, и быть может, удача улыбнется именно Вам! Ждем всех желающих.


Официальный сайт органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области
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