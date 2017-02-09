Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
09.02.2017 13:30

Постановлением суда председатель комитета местной религиозной организации Свидетели Иеговы оштрафован за хранение запрещенной экстремисткой литературы

По результатам проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что председатель Комитета Местной религиозной организации Свидетели Иеговы хранил в целях массового распространения экстремистские материалы.

Так, при осмотре сотрудниками полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск помещения молитвенного дома МРО Свидетели Иеговы установлен факт хранения литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов Министерством юстиции Российской Федерации, чем нарушены требования Федерального закона РФ № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Данная литератора, включенная в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, хранилась в помещении молитвенного дома, где проводились еженедельные встречи и богослужения религиозной организации Свидетелей Иеговы, с целью массового распространения.
По результатам судебного разбирательства вина мужчины в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, а именно хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, доказана полностью.
Постановлением Полярного районного суда Мурманской области председатель Комитета местной религиозной организации Свидетели Иеговы привлечен к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа.
Запрещенная литература изъята и уничтожена.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.51
Евро = 63.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.