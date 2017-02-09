Постановлением суда председатель комитета местной религиозной организации Свидетели Иеговы оштрафован за хранение запрещенной экстремисткой литературы

По результатам проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что председатель Комитета Местной религиозной организации Свидетели Иеговы хранил в целях массового распространения экстремистские материалы.

Так, при осмотре сотрудниками полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск помещения молитвенного дома МРО Свидетели Иеговы установлен факт хранения литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов Министерством юстиции Российской Федерации, чем нарушены требования Федерального закона РФ № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Данная литератора, включенная в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, хранилась в помещении молитвенного дома, где проводились еженедельные встречи и богослужения религиозной организации Свидетелей Иеговы, с целью массового распространения.

По результатам судебного разбирательства вина мужчины в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, а именно хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, доказана полностью.

Постановлением Полярного районного суда Мурманской области председатель Комитета местной религиозной организации Свидетели Иеговы привлечен к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа.

Запрещенная литература изъята и уничтожена.

Прокуратура Мурманской области