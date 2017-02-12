В Мурманске пройдет юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы

12 февраля в 15.00 заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы приглашает всех любителей народной песни на свой юбилейный концерт, посвященный 50-летию коллектива, который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал).

Вот уже 50 лет в ансамбль приходят люди совершенно разных профессий: студенты и педагоги, врачи и строители, воспитатели и бухгалтера. Народная песня дает уникальную возможность оторваться от жизненной рутины, отдохнуть от бытовых проблем. Ведь не зря народная мудрость гласит – «В русской песне живёт душа русского народа».

Песня всегда была частью духовной жизни человека, опорой в его нелёгких трудах и заботах, которая и сейчас заставляет нас радоваться и печалиться, любить и разочаровываться.

Слушая народную песню, легко представить себе широкие степи, зелёные луга, стройную берёзку, быстрокрылую птицу или легконогого коня, узнать о судьбе Ермака или Стеньки Разина, о нелёгкой девичьей доле и счастливой любви.

Самое главное это то, что русская песня передаёт характер нашего народа. Любовь к народной песне никогда не исчезнет. Об этом ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы может говорить с уверенностью.



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