В Мурманском областном драматическом театре состоится благотворительный спектакль «Ищи ветра в поле»

Сегодня в 14.00 артисты Мурманского областного драматического театра подарят ребятам Мурманской детской городской клинической больницы (г. Мурманск, ул. Свердлова, д.18) благотворительный спектакль «Ищи ветра в поле».

Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.

/Мурманский областной драматический театр/