Жители и гости Ловозеро увидели «Солнце над тундрой»

6 февраля в культурной столице саамов – селе Ловозеро в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня саамов, состоялся показ спектакля «Солнце над тундрой» на стихи и музыку Ивана Матрехина, председателя общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области, который переложил на музыку произведение Павла Юрьева «Сказка о солнце».

Спектакль поставлен талантливым режиссером Галиной Шебут и звукорежиссером Игорем Тельшевым. В постановке принимают участие участники самодеятельных коллективов и сотрудники Ловозерского районного национального культурного центра.

В преддверии показа состоялось торжественное вручение премии «Человек года — 2016». Заслуженным победителем стал потомственный оленевод Семен Галкин. Зрители бурными аплодисментами поздравили Семена Николаевича с победой, а также с годовщиной свадьбы.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области