День открытых дверей в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея

11 февраля в 12.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23а) состоится День открытых дверей клубов «Белозор», «Солнцецвет арктический» и «Махаон».

Посетителей ждут экскурсии по выставке работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Клуб’ОК», встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, пробные уроки мастерства для начинающих флористов, мини-ярмарки, а также мастер-классы по изготовлению бутоньерки из искусственных цветов, узелкового батика и рисованию «валентинки» в технике холодный батик.



/Мурманский областной художественный музей/