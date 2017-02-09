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09.02.2017 14:30

«Правила пожарной безопасности в быту». Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области посетили детский сад №152

Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области посетили МБДОУ детский сад №152. Для воспитанников представители экстренного ведомства провели открытый урок по теме «Правила пожарной безопасности в быту».

- Мы продемонстрировали детям специально подготовленную презентацию, где просто и наглядно рассказывается о том, как не допустить беду дома, - поделился Максим Зыков, дознаватель отдела надзорной деятельности города Мурманска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области. - После этого ребятам показали обучающий мультфильм.
По словам Максима Александровича, первое, что должны сделать дети, став свидетелем пожара у себя дома, это набрать телефон «01» или с мобильного «101», сообщить адрес, где произошло возгорание, и свой номер телефона.
- После звонка в пожарную охрану надо покинуть задымленное помещение, обязательно защитив органы дыхания мокрой тканью, - продолжает Максим Зыков. - И ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.
По окончании открытого урока дети рассказали сотрудникам МЧС стихи о пожарных, а так же подарили сувениры, сделанные своими руками и пригласили представителей экстренного ведомства в гости еще раз.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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