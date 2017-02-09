120 лет назад стартовала первая полная перепись населения Российской Империи

Учет населения на Руси ведется со времен татаро-монгольского ига для обложения данью — первая перепись населения с фискальными целями была проведена в 1245 году. В 15-16 веках велись писцовые книги для учета населения. В 17 веке была введена новая единица налогообложения – хозяйство или двор и учет населения стал называться подворной переписью. С 1718 года велись так называемые ревизии людей числящихся для уплаты подати. Таких ревизий за полтора века проведено было десять, но все они были неточными. Каждая ревизия длилась несколько лет. Многие умершие числились живыми, а рожденные позже были не учтенными. После отмены крепостного права проводились переписи населения в отдельных городах и губерниях. Таких переписей было проведено около 200. Инициатива проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи принадлежала выдающемуся русскому ученому П.П. Семенову-Тянь-Шанскому. Перепись началась (28 января) 9 февраля 1897 года. По данным переписи население России в ту пору насчитывало 124,6 миллиона человек. В советское время переписи в стране проводились в 1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. После распада СССР очередная перепись населения России, запланированная на 1999 год, была отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998 года. Она началась лишь 9 октября 2002 года. Очередная перепись населения России, согласно постановлению правительства, прошла в октябре 2010 года (основной тур - с 14 по 25 октября). Цель переписной кампании — сбор сведений о лицах, находящихся на определённую дату на территории Российской Федерации. По ее данным, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек.

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