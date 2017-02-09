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09.02.2017 16:50

Дорога домой станет для мурманских школьников безопаснее

По пути в школу, куда порой ребята отправляются без присмотра взрослых, их могут подстерегать дорожные «ловушки». Это ситуации, в которых ученикам необходимо быстро, и, главное, правильно сориентироваться, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия.

Чтобы помочь младшим школьникам адаптироваться в транспортной среде, научить их безопасному поведению на дорогах и улицах, в Мурманске разработали и начали в прошлом году внедрять в учебный процесс электронные 3D-макеты маршрутов «дом-школа-дом».
Одной из экспериментальных площадок стала общеобразовательная школа №26. Недавно там на первом этаже был установлен макет с безопасными маршрутами. Схематично на нем изображены все объекты, встречающиеся на пути: детские площадки, спортивные стадионы, остановки общественного транспорта вблизи образовательного учреждения, а также безопасный проход к ним и безопасные пешеходные переходы.
Макет работает в интерактивном режиме, при нажатии на кнопки на нем загораются лампочки. Им могут воспользоваться не только ученики, но лица, ежедневно сопровождающие детей в школу.
Сегодня на территории областного центра работают уже 12 электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся. Новшество поможет юным участникам дорожного движения не выходя из школы визуально представить свой безопасный маршрут от дома и обратно. Используя данную систему, обучающиеся получат возможность научиться ориентироваться в городской инфраструктуре.
Стоит отметить, что появление таких интерактивных схем стало возможным благодаря эффективному взаимодействию Госавтоинспекции и городского комитета образования. Инициативу дорожной полиции активно поддерживают директора и коллективы мурманских школ, понимая важность пропаганды соблюдения Правил дорожного движения в школьной среде.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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