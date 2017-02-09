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09.02.2017 11:30

В областном центре пройдёт состязание «КВН УИС» среди команд сотрудников подразделений УФСИН России по Мурманской области

10 февраля 2017 года в 14:00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, проспект Героев-Североморцев, 2) пройдёт увлекательное состязание «КВН УИС» среди команд сотрудников подразделений УФСИН России по Мурманской области, приуроченное ко дню образования региональной УИС.

За звание самой весёлой и находчивой будут бороться семь сборных команд, представляющие все учреждения и подразделения уголовно-исполнительной системы Заполярья.
Из игроков, лучше всего проявивших себя во время данного состязания, будет впоследствии сформирована сборная команда УФСИН для участия в городских и региональных соревнованиях КВН.
Всех зрителей ожидает несколько часов искромётного, порой специфического юмора, а также хорошее настроение.
Проведение конкурсов КВН в УФСИН России по Мурманской области имеет давние устоявшиеся традиции. Напомним, что сборная КВН УФСИН «Шпроты» является неоднократным чемпионом и призёром данных весёлых состязаний среди сотрудников силовых структур Мурманской области.
Приглашаем сотрудников, членов их семей, а также всех желающих посетить праздник юмора и поддержать участников! 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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