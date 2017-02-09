В областном центре пройдёт состязание «КВН УИС» среди команд сотрудников подразделений УФСИН России по Мурманской области

10 февраля 2017 года в 14:00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, проспект Героев-Североморцев, 2) пройдёт увлекательное состязание «КВН УИС» среди команд сотрудников подразделений УФСИН России по Мурманской области, приуроченное ко дню образования региональной УИС.

За звание самой весёлой и находчивой будут бороться семь сборных команд, представляющие все учреждения и подразделения уголовно-исполнительной системы Заполярья.

Из игроков, лучше всего проявивших себя во время данного состязания, будет впоследствии сформирована сборная команда УФСИН для участия в городских и региональных соревнованиях КВН.

Всех зрителей ожидает несколько часов искромётного, порой специфического юмора, а также хорошее настроение.

Проведение конкурсов КВН в УФСИН России по Мурманской области имеет давние устоявшиеся традиции. Напомним, что сборная КВН УФСИН «Шпроты» является неоднократным чемпионом и призёром данных весёлых состязаний среди сотрудников силовых структур Мурманской области.

Приглашаем сотрудников, членов их семей, а также всех желающих посетить праздник юмора и поддержать участников!

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области