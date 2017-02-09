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09.02.2017 11:10

Награждены лучшие студенты МГТУ, активно занимающиеся профсоюзной работой

3 февраля 2017 года в клубе "Ледокол" прошло ежегодное награждение лучших студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, активно занимающихся профсоюзной работой.

Мероприятие проводилось областным советом профсоюзов и собрало активную учащуюся и работающую профсоюзную молодежь со всей Мурманской области.
По итогам 2016 года были отмечены 7 студентов со всех учебных заведений Мурманской области. Трое из них – студенты нашего учебного заведения. Грамотами областного совета профсоюзов и денежной премией были отмечены студент 2 курса Морского института Миран Размикович Казарян, студент 2 курса факультета арктических технологий Александр Андреевич Синюков и курсант 2 курса радиотехнического отделения Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева Максим Игоревич Петренко.
Ребята имели возможность не только весело провести время после окончившейся сессии, но и пообщаться со своими сверстниками, познакомиться с руководителями профсоюзных организаций предприятий области, своими потенциальными будущими коллегами.


Пресс-служба МГТУ
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