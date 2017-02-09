В Кандалакшском районе полицейскими выявлен факт подделки документов

В отдел полиции города Кандалакши поступила информация о том, что одна из работниц предприятия, оказывающего услуги в сфере общественного питания, использует медицинскую книжку с признаками подделки.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина предоставила в кадровую службу документ, разрешающий допуск к работе с продуктами питания, несоответствующий образцу. Медкнижка была изъята и направлена на экспертизу.

Исследование подтвердило факты подделки документации. Полицейские установили и задержали подозреваемую - жительницу села Алакуртти 1973 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области