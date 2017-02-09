Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
09.02.2017 10:50

В Кандалакшском районе полицейскими выявлен факт подделки документов

В отдел полиции города Кандалакши поступила информация о том, что одна из работниц предприятия, оказывающего услуги в сфере общественного питания, использует медицинскую книжку с признаками подделки.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина предоставила в кадровую службу документ, разрешающий допуск к работе с продуктами питания, несоответствующий образцу. Медкнижка была изъята и направлена на экспертизу.

Исследование подтвердило факты подделки документации. Полицейские установили и задержали подозреваемую - жительницу села Алакуртти 1973 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.51
Евро = 63.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.