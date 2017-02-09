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09.02.2017 10:30

В Мончегорском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоялась встреча с выпускниками

Студенчество - это важный этап в жизни молодого человека, полный неизвестных и захватывающих событий, кроме того это интересная и веселая пора. Студенческие годы всегда отличались своей незабываемостью и некой непосредственностью.

Для выпускников Мончегорского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» стало ежегодной традицией встречаться с друзьями, чтобы отметить день студента. В этом году не обошлось без праздника, специалисты Службы сопровождения детей и замещающих семей, действующей на базе организации для детей-сирот, организовали «Студенческие посиделки», в которых приняли участие и первокурсники, и студенты, заканчивающие свое обучение.
Ребята приняли участие в веселой конкурсной программе с шутками и розыгрышами. Выпускники показали сноровку, смекалку и находчивость в конкурсах, а в конце программы читали смешные пожелания из волшебной шкатулки.
Неформальная атмосфера встречи способствовала сплочению ребят, укреплению их дружеских отношений, они получили позитивные эмоции и хорошее настроение.
Всего в регионе действуют 9 служб сопровождения выпускников, сведения о которых размещены на сайте «Дети-Мурман.ру».

Министерство образования и науки Мурманской области
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