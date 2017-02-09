9 февраля – День работника гражданской авиации России

Уважаемые авиаторы, работники наземных служб, сотрудники авиационных предприятий и компаний Мурманской области!Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника гражданской авиации России!

Официальным праздником этот день стал пять лет назад, однако приурочен он к годовщине событий более чем 90-летней давности. 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». От этой даты отсчитывает свою историю гражданский воздушный флот нашей страны.

Сегодня авиация является неотъемлемой частью жизни большинства россиян. Преодоление огромных расстояний в кратчайшие сроки, грузовые и почтовые перевозки, спасение людей, борьба с лесными пожарами – все это немыслимо без самолётов и вертолётов, без труда авиаторов и сотрудников наземных служб.

Особую значимость гражданская авиация имеет на Крайнем Севере с его огромными незаселёнными просторами. Для жителей отдалённых поселений нередко единственной связью с «большой землей» становится ниточка авиатрассы.

От всех без исключения работников гражданской авиации, будь то лётчики или стюардессы, механики или диспетчеры, требуется высочайший уровень ответственности, дисциплины и квалификации. Ведь в ваших руках – жизнь людей и безопасность грузов.

Дорогие друзья! Большое спасибо вам за верность небу, за комфорт и безопасность полетов!

От всей души желаем вам безаварийной работы, крепкого здоровья, счастья и мира вашим семьям!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин



